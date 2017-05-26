В пензенском доме молодежи состоялся очный этап конкурса «Студент года Сурского края» Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Очный этап конкурса «Студент года Сурского края – 2017» состоялся в пензенском доме молодежи в пятницу, 26 мая.

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В каждой номинации участвуют от 7 до 9 студентов, из числа которых будут определены победители и обладатели гран-при. Все они проходили собеседование и делали самопрезентацию.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель оргкомитета мероприятия Валерия Семина, в каждой категории участников оценивают пять членов жюри.

«Сегодня будут известны баллы по каждому номинанту. Мы с жюри соберемся, обговорим, кто лучший на их взгляд. […] Но номинанты узнают, кто из них выиграл, только на награждении, 9 июля», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего за звание лучшего студента Пензенской области поборются 53 человека. В конкурсе заявлено 11 номинаций, среди которых — «Творческая личность года», «Фотограф года», «Спортсмен года» и «Иностранный студент года».