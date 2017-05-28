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Мэр Пензы поздравил пограничников с профессиональным праздником

09:54 | 28.05.2017 | Общество

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 28 мая.

Мэр Пензы поздравил пограничников с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К людям этой профессии всегда было особое отношение, потому что ваша служба — это каждодневный подвиг», — подчеркнул он.

Виктор Кувайцев добавил, что доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество пограничников во все времена были и остаются залогом того, что границы страны находятся под надежной защитой.

Он также отметил, что сегодня молодое поколение пограничников продолжает славные традиции своих дедов и отцов.

«Всем, кто «держит границу на замке», от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Успехов вам в нелегкой службе на благо Отечества!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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