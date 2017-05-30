Около 70 наказов пензенскому губернатору находится в работе Общество

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Около 70 наказов, которые жители Пензенской области дали Ивану Белозерцеву в период кампании по выборам губернатора в 2015 году, находится на данный момент в работе. Об этом глава региона сообщил во вторник, 30 мая.

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«Конечно нам не удалось сделать все, что было запланировано», — отметил он, выступая с первым отчетом перед населением в пензенской областной филармонии.

В числе первоочередных задач, которые предстоит решить, губернатор назвал доступность медицинской помощи, создание новых рабочих мест, повышение уровня средней зарплаты, а также улучшение качества услуг в сфере ЖКХ.

Иван Белозерцев добавил, что по-прежнему актуальна проблема дорог — ни один прием граждан не проходит без соответствующих жалоб.

«Мы в состоянии делать все возможное для успешного решения всех проблем и улучшения качества жизни наших граждан», — подчеркнул губернатор.