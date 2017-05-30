В Пензе профсоюз таксистов осудил порчу машин «Яндекс.Такси» неизвестными Общество

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Союз профессиональных водителей такси Пензы выступает против борьбы с «Яндекс.Такси» с помощью незаконных методов и вредительства. Об этом ИА «PenzaNews» заявил заместитель председателя организации Радик Музафяров, комментируя инцидент, в результате которого 17 автомобилей «Datsun on-DO» с фирменной символикой в ночь на 30 мая были разрисованы черной краской.

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«Мы, естественно, как официальная организация такими методами не руководствуемся. […] Все, что сейчас было, все, что в новостях высвечивается про данный инцидент, является пиком сопротивления водителей. […] Мы-то сами против этих методов. Мы не хотим, чтобы эти методы применялись», — сказал он.

При этом Радик Музафяров напомнил, что профсоюз выступает против «Яндекс.Такси», поскольку стоимость поездки в некоторых случаях уменьшается почти в два раза, а это влечет существенные убытки для водителя.

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«Все пока еще вполне подконтрольно, но, к сожалению, если сейчас не принять какие-то меры, что мы пытаемся сделать, могут произойти и более серьезные инциденты. […] В среде водителей поднялась волна негодования», — отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что с профсоюзом уже связался представитель одной из так называемых «подключашек» — фирм, которые выступают посредниками между водителями и крупными сервисами заказа такси, в том числе «Яндекс.Такси».

«Изначально было необходимо им услышать наше мнение о произошедшем инциденте. […] Они преподносят какие-то свои идеи, мы объясняем свою позицию. […] К сожалению, я думаю, что взаимопонимания будет очень сложно достичь, потому что мы организация, которая борется в первую очередь за процветание [таксистов]», — пояснил зампред союза профессиональных водителей такси Пензы.

Вместе с тем Радик Музафяров затруднился сказать, какими могут быть дальнейшие шаги по мирному урегулированию назревшего конфликта.

«Возможно, есть какая-то точка соприкосновения, но именно с этим человеком, а не с самим «Яндекс.Такси» полностью», — добавил он.