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Работы сестер из Кузнецка стали одними из лучших на конкурсе «Полицейский дядя Степа»

10:39 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Работы Екатерины и Александры Загорновой из Кузнецка Пензенской области признаны одними из лучших на всероссийском этапе конкурса «Полицейский дядя Степа». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Работы сестер из Кузнецка стали одними из лучших на конкурсе «Полицейский дядя Степа»

Фото: 58.mvd.ru

По ее словам, за лучшие работы, которые были размещены на официальном сайте ведомства, могли проголосовать все желающие.

«По мнению интернет-пользователей, самые яркие экспонаты получились у Максима Ковалева из Оренбургской области, Константина Янченко из Кемеровской области, а также Екатерины и Александры Загорновых из Пензенской области», — уточнила Ирина Волк.

Она добавила, что участники голосования отметили поделки Яны Щендрыгиной из Красноярского края, Алены Шпет и Ивана Звягинцева из Томской области, Данила Шайдуллина из Пермского края, Александра Васильева из Санкт-Петербурга, Марии Миквельман из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, детской творческой группы из Ивановской области, подготовительной группы «Островок» детского сада №66 Владимира.

«Всем ребятам будут направлены ценные подарки от руководства МВД России», — подчеркнула официальный представитель МВД.

Ирина Волк добавила, что всего для участия в финальном этапе конкурса поступило 275 работ, а для онлайн-голосования было отобрано 25 лучших.
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