Работы сестер из Кузнецка стали одними из лучших на конкурсе «Полицейский дядя Степа» Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Работы Екатерины и Александры Загорновой из Кузнецка Пензенской области признаны одними из лучших на всероссийском этапе конкурса «Полицейский дядя Степа». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: 58.mvd.ru

По ее словам, за лучшие работы, которые были размещены на официальном сайте ведомства, могли проголосовать все желающие.

«По мнению интернет-пользователей, самые яркие экспонаты получились у Максима Ковалева из Оренбургской области, Константина Янченко из Кемеровской области, а также Екатерины и Александры Загорновых из Пензенской области», — уточнила Ирина Волк.

Она добавила, что участники голосования отметили поделки Яны Щендрыгиной из Красноярского края, Алены Шпет и Ивана Звягинцева из Томской области, Данила Шайдуллина из Пермского края, Александра Васильева из Санкт-Петербурга, Марии Миквельман из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, детской творческой группы из Ивановской области, подготовительной группы «Островок» детского сада №66 Владимира.

«Всем ребятам будут направлены ценные подарки от руководства МВД России», — подчеркнула официальный представитель МВД.

Ирина Волк добавила, что всего для участия в финальном этапе конкурса поступило 275 работ, а для онлайн-голосования было отобрано 25 лучших.