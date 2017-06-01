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В Пензе в двух магазинах и кафе выявили факты нелегальной продажи алкоголя

11:55 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Факты нелегальной продажи алкоголя и спиртного с поддельными акцизными марками выявлены в двух магазинах и кафе Пензы по итогам рейда, проведенного в минувшую среду, 31 мая.

В Пензе в двух магазинах и кафе выявили факты нелегальной продажи алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В магазине на улице Карпинского была зафиксирована реализация водки «Родник Сибири» емкостью 0,5 литра по цене 200 рублей без лицензии, а также с признаками фальсификации специальной марки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве добавили, что в кафе на улице Ленинградской без лицензии реализовывалась водка «Русская валюта» и «Парламент», при этом одна из них имела признаки подделки специальной марки.

«В магазине на улице Ново-Казанской водка «Царская охота» находилась на реализации с признаками фальсификации специальной марки», — сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что информация по данным фактам была направлена в полицию.
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