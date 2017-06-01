В Пензе набережную напротив «Ростка» очистили от мусора Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Пензенские студенты и работники муниципальных предприятий провели уборку на правом берегу реки Суры напротив монумента «Росток» в четверг, 1 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, свой вклад в благоустройство территории решили внести представители двух колледжей — агропромышленного и транспортных технологий.

Читайте также

Мэр Пензы предложил обновить граффити на набережной напротив «Ростка»

Кроме того, на субботник вышли работники МУПов «Зеленое хозяйство города Пензы», «Пензадормост» и «Жилье-22» по обслуживанию жилого фонда.

Они не только убрали мусор, но и скосили траву, а также вырубили кустарник.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с места уборки было вывезено более 6 кубометров мусора и веток.

Мероприятие было организовано в рамках подготовки к празднованию Дня России и Дня города, которые будут отмечаться 12 июня.