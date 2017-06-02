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АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ В ИА «PenzaNews» 5 июня в 13.00 пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Юрия Ильина

В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Юрия Ильина

15:30 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Пресс-конференция директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Суслова и заместителя главы администрации города Пензы Юрия Ильина состоится в пресс-центре информационного агентства «PenzaNews» (г. Пенза, ул. Калинина, 119А) в понедельник, 5 июня, в 13.00.

В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Юрия Ильина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе встречи с представителями СМИ Александр Суслов и Юрий Ильин планируют ответить на вопросы, связанные с реализацией программы «Re: Конструкция 2017», подготовкой тепловых сетей к осенне-зимнему периоду, завершением восстановления постоянной кровли на пензенской ТЭЦ-1 и текущим ремонтом магистральных теплопроводов по итогам гидравлических испытаний.

Для участия в мероприятии журналистам и другим заинтересованным лицам необходимо получить аккредитацию до 20.00 пятницы, 2 июня. Для этого следует отправить заявку с краткими контактными данными по электронной почте или позвонить по телефону: (8412) 999-102.
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