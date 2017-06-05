Противников «Яндекс.Такси» в Пензе поблагодарили за рекламу сервиса Общество

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Представители «Яндекса» благодарны тем, кто выступил против начала работы «Яндекс.Такси» в Пензе, так как в итоге сервис получил неплохую рекламу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

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«Мы помогаем нашим партнерам — таксопаркам с собственными машинами — минимизировать потери от противодействия тех, кто не заинтересован в том, чтобы такси в городе стало доступным, недорогим и комфортным видом транспорта. Должны сказать, что отчасти мы благодарны тем, кто выступает против — лучшей рекламы доступных тарифов «Яндекс.Такси» в Пензе трудно придумать. Количество поездок, заказанных через сервис, растет каждый день с момента его появления в городе», — отмечается в тексте.

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В нем также поясняется, с чем связана столь низкая стоимость поездок.

«Главный показатель эффективности работы водителя — это время полезного пробега машины, то есть когда в ней находится пассажир. Если посмотреть на классический рынок такси, то доля полезного пробега в России не превышает 10% от общего времени работы на линии. У онлайн-сервисов этот показатель достигает 50% и иногда превышает его. […] «Яндекс.Такси» автоматически отправляет к пользователю ту машину, которая сможет доехать до него быстрее всего. […] Выполняя больше заказов за смену за счет оптимизации пробега, водители зарабатывают больше. Кроме того, на них распространяется действие мотивировочной программы», — добавляется в сообщении.