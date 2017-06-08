Департамент ЖКХ Пензы через суд расторг договор найма жилья с женщиной, сдавшей квартиру Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил исковые требования МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» о расторжении договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда и выселения женщины без предоставления ей другой квартиры.

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«В 2011 году департамент заключил договор найма жилого помещения специализированного жилого фонда по проспекту Строителей, 1, с гражданкой. В нарушение требований жилищного кодекса женщина не проживала в данной квартире и сдавала ее в поднаем. Этот факт выявился после того, как в октябре 2016 года в администрацию Пензы обратился мужчина с заявлением, что женщина удерживала его вещи в квартире, сменив входной замок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В администрации Пензы пояснили, что 27 октября 2016 года департамент вынес женщине предписание.

«В нем было указано, что наниматель жилого помещения не вправе передавать его в поднаем. В случае использования ею жилого помещения не по назначению муниципальное учреждение вынуждено будет потребовать расторжения договора найма в судебном порядке», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что в жилом помещении постоянно находились посторонние люди.

«Из пояснений соседей было выяснено, что здесь либо собирались шумные компании, либо постоянно привозили и увозили вещи и предметы обстановки. Саму хозяйку квартиры они видели очень редко, лишь только тогда, когда она приходила за квитанцией по оплате жилья», — сказали в пресс-службе.