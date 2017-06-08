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Глава реготделения СЖР прокомментировал дело против редактора газеты «Знамя труда»

17:08 | 08.06.2017 | Общество

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Председатель реготделения Союза журналистов России, главный редактор областной газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин прокомментировал ИА «PenzaNews» возбуждение уголовного дела в отношении редактора никольской газеты «Знамя труда» Марины Востровой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Глава реготделения СЖР прокомментировал дело против редактора газеты «Знамя труда»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мне, честно говоря, не совсем понятно, причем здесь Союз журналистов России», — сказал он, добавив, что редактор подозревается именно в преступлении экономической направленности.

«Понятно, что если Марина [Вострова] к нам обратится за помощью, естественно, мы будем рассматривать. Пока официально она к нам не обращалась, и, насколько я знаю, там действительно речь идет чисто об экономике. Там не касается вопроса преследования журналиста за его взгляды или убеждения», — пояснил Павел Шишкин.

Он добавил также, что пока еще не видел никаких документов и даже не говорил с самой Мариной Востровой.

«Выводы какие-то можно будет делать хотя бы через несколько дней, потому что надо поговорить с ней, посмотреть, что там, но, судя по тому, что я сейчас знаю, там речь идет чисто об экономике. Никакой политики там не просматривается», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году — вскоре после выборов в Госдуму России — Марина Вострова была освобождена от должности редактора газеты Никольского района Пензенской области «Знамя труда». Официальной причиной были названы результаты внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Однако впоследствии суд признал ее увольнение незаконным, и она была восстановлена в должности.

8 июня стало известно, что в отношении Марины Востровой возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период с января 2012 года по ноябрь 2016 года редактор газеты «Знамя труда» издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате ее неправомерных действий учредителю — департаменту информационной политики и СМИ Пензенской области — был причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей.

Также, по данным СКР, она составила фиктивные документы об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря, в результате чего незаконно получила более 140 тыс. рублей.

8 июня Марина Вострова отказалась комментировать ИА «PenzaNews» возбужденное против нее уголовное дело, сославшись на то, что она находится на больничном «в крайне тяжелом состоянии».
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