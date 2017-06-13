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Почти 30 бригад занимаются ремонтом дорог в Пензе

10:01 | 13.06.2017 | Общество

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. 28 бригад вышли на ремонт дорог в Пензе утром во вторник, 13 июня.

Почти 30 бригад занимаются ремонтом дорог в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы будут вестись на улицах Калинина, Мира, Мереняшева, Тепличной, Беляева, Леонова, Кирпичной, Воровского, Германа Титова, Ленина, Пушкина, Зои Космодемьянской, Ставского, Московской, Володарского, Кулибина, Лазо, Пушанина, Терешковой, Краснова, Ватутина и проспекте Победы.

В ремонте дорог будут заняты бригады компаний «Пензадорстрой», «Лидер», «ДСУ», «Магистраль», «Строительный ресурс», «Автодорога», «ЭлитРивал», «Градстрой» и МУП «Пензадормост».

Среди работ, намеченных на этот день, значатся установка бордюрного камня, асфальтирование дорожного полотна, а также его подготовка к дальнейшему ремонту.
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