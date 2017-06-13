Анна Кузнецова поделилась впечатлениями от визита в Пензу Общество

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Детский омбудсмен Анна Кузнецова, посетившая Пензу вечером в минувшее воскресенье, 12 июня, поделилась впечатлениями от визита в родной город.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером — Москва, утром — Саратов, а между ними ночью — Пенза. Празднование дня России, завершила в родном городе. По пути в Саратов заехала посмотреть на Пензу в День города, заглянула и в родной фонд «Покров», — написала она на своей странице в Facebook во вторник, 13 июня.

Анна Кузнецова отметила, что «Пенза встретила радугой и добрыми словами».

«Глава города оказался на работе. Посмотрела на ночную Пензу наяву и на фото на выставке в фойе администрации с благодарностью и гордостью», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в понедельник, 12 июня, мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев вручили Анне Кузнецовой памятный знак «За заслуги в развитии Пензы». Решении о поощрении им детского обмудсмена было принято еще осенью 2016 года.

Кроме того, Анна Кузнецова встретилась с уполномоченным по защите прав ребенка в Пензенской области Еленой Столяровой, с которой обсудила наиболее актуальные проблемы, а также взаимодействие с НКО.