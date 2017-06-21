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В центре Пензы выявлен факт продажи контрафактной одежды «Аdidas» и «Nike»

09:27 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Факт реализации одежды под видом торговых марок «Аdidas», «Nike» и «Reebok» с признаками контрафакта выявлен в торговом центре на улице Урицкого в Пензе в минувший вторник, 20 июня.

В центре Пензы выявлен факт продажи контрафактной одежды «Аdidas» и «Nike». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нарушение закона об использовании официально зарегистрированного товарного знака осуществлялась реализация кепок, спортивных костюмов, кроссовок и ветровок вне официальных точек продаж с признаками контрафактности. Выборочно проверенная одежда продавалась без информации на русском языке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы.

В администрации города уточнили, что индивидуальный предприниматель, осуществлявший торговлю, приглашен в пензенский союз потребителей для предоставления недостающих документов.

«В обеспечение защиты интересов потребителей мониторинг по выявлению контрафактной продукции на территории Пензы будет продолжен», — сказали в мэрии.
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