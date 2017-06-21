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В Пензе с молодыми осужденными обсудили будущую жизнь на воле

10:35 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Молодые осужденные, которые ранее содержались в воспитательных колониях, а после совершения повторных преступлений попали в ИК №7 города Пензы, поделились планами по дальнейшему образованию и трудоустройству, а также решению жилищных вопросов в связи со скорым истечением срока наказания.

В Пензе с молодыми осужденными обсудили будущую жизнь на воле

Фото: 58.fsin.su

В беседе с ними приняли участие специалист по работе с молодежью сектора профилактики асоциальных проявлений многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова и начальник отделения воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павел Стариков.

Наталья Дьячкова также провела анкетирование молодых людей и напомнила им о негативном влиянии спиртного, наркотиков и токсических веществ на организм человека.

По словам Павла Старикова, такие встречи проводятся на постоянной основе.

«Их цель — узнать, с какими мыслями готовятся выйти на свободу осужденные, что они хотят изменить в своей жизни, какие задачи перед собой ставят, и, соответственно, помочь им в решении имеющихся проблем», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области, в 2017 году из ИК-7 освобождаются семь молодых людей, которые относятся к данной категории осужденных.
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