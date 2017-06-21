В Пензенской области выявлены скрытые органами опеки факты жестокого обращения с детьми Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Прокуроры двух районов Пензенской области — Сосновоборского и Сердобского — выявили факты жестокого обращения с детьми в трех семьях, которые были скрыты органами опеки.

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«Родители не должным образом исполняли обязанности по воспитанию детей, что было соединено с жестоким обращением», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что взрослые не давали детям есть и не следили за соблюдением элементарных гигиенических норм.

«У детей из всех трех семей диагностированы состояния, угрожающие их жизни и здоровью: респираторно-вирусные заболевания, болезни, приобретенные вследствие недостаточного приема пищи, а также задержка физического развития», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что материалы проверок были направлены в следственные органы, в результате на данный момент возбуждено два уголовных дела в отношении матерей.

«Одновременно прокурорами дана оценка полноте принимаемых мер к защите прав детей со стороны органов системы профилактики», — сказала она, отметив, что правоохранительные органы и надзорное ведомство об указанных фактах своевременно проинформированы не были.

По словам старшего помощника прокурора, в связи с произошедшим в органы опеки и попечительства внесены представления.