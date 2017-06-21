Важно тиражировать опыт Пензы по социализации инвалидов — Михаил Бабич Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Проект по созданию в Пензе активного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» важно тиражировать в других регионах. Такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

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«Это такая в моей практике первая попытка создать систему работы, когда мы не просто заплатили пособие, подарили какой-то подарок или оказали медицинскую помощь, а когда создается система непрерывного сопровождения людей для вовлечения их в активную, нормальную жизнь. Это крайне важная вещь, чтобы эти люди были максимально социализированы, чтобы они были просто частью общества — здоровой, нормальной частью общества — и чувствовали себя такими. Это даже не медицина, это больше, наверное, психология. Но чтобы эта психология работала, нужно создавать такие условия», — сказал он журналистам после церемонии открытия пансиона в среду, 21 июня.

Михаил Бабич отметил, что в Пензе с инвалидами, лишенными родительской заботы, стали работать начиная с интерната.

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«Их уже отбирают на стадии, когда они там обучаются. Дальше они получают образование, им создаются дополнительные возможности для того, чтобы сдать ЕГЭ, поступить в хороший вуз — либо дистанционно, либо очно проходить обучение, получить образование, профессию, рабочее место, которое будет достойно оплачиваться, иметь гарантированные условия проживания, причем в таких комфортных, самых современных условиях, с учетом тяжести их заболевания», — сказал полпред.

Он добавил, что проект «Дом Вероники» также представляет интерес с точки зрения требований к квалификации специалистов, которые будут там работать.

«Здесь условия созданы не только для ребят-инвалидов с ограниченными возможностями, но и для педагогов, для обслуживающего персонала, тех, кто занимается уходом за лежачими больными, потому что это целый мир, это профессия, которой нужно учиться. Здесь, на материально-технической базе, которая создана, можно обучение осуществлять. И уже здесь мы будем готовить специалистов, которые будут в других социальных учреждениях оказывать помощь по самым современным методикам», — пояснил Михаил Бабич.

Он подчеркнул, что подобных проектов в России пока нет.

«Конечно, проект уникальный, экспериментальный, если хотите — правильно сказали. И и Максим Анатольевич [Топилин, глава Минтруда РФ] сейчас подтвердил, что очень важно из экспериментального сделать систему и тиражировать в регионах нашей страны», — сказал полпред президента РФ в ПФО.