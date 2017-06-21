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Губернаторов обяжут отчитываться о независимой оценке качества соцуслуг — Максим Топилин

17:17 | 21.06.2017 | Общество

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Минтруд России подготовил законопроект, согласно которому губернаторы должны будут отчитываться перед Законодательными собраниями о независимой оценке качества социальных услуг и мерах по устранению выявленных недостатков. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

Губернаторов обяжут отчитываться о независимой оценке качества соцуслуг — Максим Топилин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Очень важная новелла, которая предусмотрена поправками в законодательство — это то, что первые лица [регионов] будут обязаны отчитываться на заседаниях своих Законодательных собраний каждый год по результатам проведения независимой оценки», — сказал он в ходе видеоселекторного совещания, посвященного организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО, состоявшегося в правительстве Пензенской области в среду, 21 июня.

По словам Максима Топилина, большая роль в этом вопросе отводится общественным советам и Общественным палатам регионов.

Он призвал губернаторов изучить вносимые изменения в течение следующей недели и представить в Минтруд РФ свои предложения.

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«Мы достаточно короткие сроки имеем для того, чтобы данный законопроект подготовить для внесения в Государственную думу. Это не означает, что на площадке Думы его нельзя будет корректировать, но вместе с тем большая просьба сейчас включиться в эту работу», — сказал министр.

Согласно поправкам в законодательство, качество оказания социальных услуг предлагается учитывать при оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти, губернаторов, а также директоров организаций соцсферы.

В настоящее время в отношении текста законопроекта проводятся общественные обсуждения ви независимая антикоррупционная экспертиза.
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