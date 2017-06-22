В Сердобске армянина выдворят из России за повторное нарушение правил въезда Общество

Сердобск, 22 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы России назначено Сердобским городским судом Пензенской области гражданину Армении, который повторно нарушил правила въезда и проживания.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, иностранец ранее уже был наказан за аналогичное нарушение в сентябре 2016 года.

«После этого он выехал за пределы России к себе на родину. В Республике Армения мужчина получил новый заграничный паспорт с фамилией супруги и в феврале 2017 года через КПП «Верхний Ларс» въехал на территорию РФ с новой фамилией», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчину задержали сотрудники полиции, которые проверяли режим пребывания иностранных граждан на территории РФ.

«До оформления необходимых документов на выдворение содержаться мужчина будет в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Пензенской области в Городищенском районе. Постановление вступило в законную силу», — отметил представитель суда.