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В Пензе предприниматель оштрафован за отсутствие вентиляции в парикмахерской

09:44 | 23.06.2017 | Общество

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей назначено индивидуальному предпринимателю за отсутствие вентиляции в парикмахерской, расположенной по адресу: Пензы, улица Терновского, 251.

В Пензе предприниматель оштрафован за отсутствие вентиляции в парикмахерской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Парикмахерская расположена во встроено-пристроенном, помещении к жилому дому, рассчитана на семь рабочих мест. При этом автономная система вентиляции в парикмахерской отсутствует, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. Лабораторный контроль с кратностью воздухообмена согласно программе производственного контроля не проводится», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что предприниматель признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений».
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