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В зоопарке Пензы при очистке бассейна белого медведя нашли пять живых карасей

11:52 | 23.06.2017 | Общество

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Пять карасей смогли выжить в бассейне, расположенном на территории вольера белого медведя в зоопарке Пензы, спрятавшись от хищника под слоем грязи.

В зоопарке Пензы при очистке бассейна белого медведя нашли пять живых карасей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сотрудники зверинца обнаружили рыб во время генеральной уборки, проведенной впервые после новоселья в конце прошлого года.

«Проблема заключалась в том, что новый вольер, в который Белый переехал в декабре 2016 года, так понравился зверю, что он отказывался надолго покидать выгул. А если и заходил в домик, то снаружи оставлял заднюю лапу, чтобы нельзя было закрыть шибер. Спустя полгода терпеливое ожидание зоологов принесло свои плоды. Им удалось застать лакомку за обедом и закрыть животное», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пензенского зоопарка в социальной сети Facebook.

В нем добавляется, что специалисты старались работать максимально быстро.

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«Были вычищены и выгульная площадка, и большой (54 квадратных метра) бассейн. Для этого пришлось спустить всю воду. Каково же было удивление присутствующих, когда под слоем жидкой грязи удалось обнаружить пятерых живых, здоровых и весьма упитанных карасей. Юркие рыбы, так и не пойманные медведем, были выловлены и отнесены в соседнее озеро», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что по окончании уборки бассейн начали заполнять водой.

«Но поскольку процесс это длительный, Белого решено было выпустить из заточения. С тревожным любопытством северный хищник заглядывал на дно бассейна, силясь понять, куда делась вода», — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что вскоре медведь пошел купаться, радуя посетителей, которым вновь стало хорошо видно зверя сквозь чистые стекла.
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