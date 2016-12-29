В Пензе белый медведь получил возможность плавать в бассейне и любоваться звездами Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Обитающий в пензенском зоопарке белый медведь, которого переселили в новый вольер, получил больше свободы — теперь он может свободно передвигаться по отведенной ему территории и при желании даже плавать в бассейне.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам директора зверинца Андрея Воскресенского, животное в полной мере наслаждается созданными для него условиями.

«Медведь счастлив. Даже не могли его сегодня загнать в домик, чтобы прибраться в вольере», — сказал он в ходе церемонии открытия нового вольера, состоявшейся в четверг, 29 декабря.

Руководитель зоопарка отметил, что такого приподнятого настроения у питомца еще никогда не было.

«Вчера мы всю ночь за ним наблюдали. Он первый раз звезды увидел, ночное небо: встает на задние лапы и смотрит вверх, потому что крыши здесь нет», — пояснил Андрей Воскресенский.

В настоящее время вода не полностью заполняет бассейн. Довести уровень до планируемого намечено в течение ближайших дней. После этого посетители смогут наблюдать за тем, как Белый ныряет.

Вместе с тем уже сейчас взрослые и юные гости зоопарка получили возможность находиться к медведю так близко, как никогда раньше. Специально для этого предусмотрено два больших стекла.

Такое общение представляет большой интерес как для людей, так и для животного — Белый охотно позирует перед камерами сотовых телефонов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 сентября 2011 года молодой белый медведь, переплывавший реку Тадибе-яха, был обнаружен ямальскими рыбаками.

Позже было решено передать животное пензенскому зоопарку, куда его доставили в ноябре 2012 года — в разгар реконструкции зоопарка, приуроченной к 350-летию города.

С того времени медведь содержался в клетке.

В конце 2015 года в пензенском зоопарке было начато строительство нового вольера для белого медведя. Он располагается на территории, которая носит название «Медвежий угол». При обустройстве вольера стояла задача максимально приблизить нахождение животного в зверинце к естественным условиям обитания.