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Команда «Сурский край» победила на II музыкальном фестивале КВН в Пензе

11:41 | 28.06.2017 | Общество

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Сборная Пензенского государственного университета «Сурский край» признана лучшей по итогам второго музыкального фестиваля КВН «Кубок губернатора Пензенской области», состоявшегося вечером в минувший вторник, 27 июня.

Команда «Сурский край» победила на II музыкальном фестивале КВН в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

По итогам мероприятия, прошедшего в киноконцертном зале «Пенза», второе место жюри присудило «Команде городского типа» из Заречного, а третье занял «Контрольный выстрел» Пензенского артиллерийского инженерного института, который был победителем в прошлом году.

Всего за победу боролись 10 команд.

Обращаясь к собравшимся в завершение вечера, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил все команды, вышедшие на сцену.

«Это был прекрасный вечер. […] Жюри подходило к оценке выступления ребят очень принципиально, а мне лично понравились все. КВН на пензенской земле быть!» — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.
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