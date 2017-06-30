Жителей Пензенской области предупредили о непогоде 1 июля Общество

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Кратковременный дождь, гроза, град и порывы ветра до 19 метров в секунду прогнозируются на территории Пензенской области в предстоящую субботу, 1 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«Жителям рекомендуется при усилении ветра максимально исключить пребывание на открытой территории. Находясь на улице, необходимо избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, витринами», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что не рекомендуется ставить транспортные средства под деревьями и непрочными конструкциями.

«Все подразделения МЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности», — подчеркивается в сообщении.

В нем поясняется, что при необходимости нужно звонить в службу спасения по номеру «101» с мобильного телефона.