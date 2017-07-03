Документация на реконструкцию дома офицеров в Пензе пройдет экспертизу в сентябре Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию гарнизонного дома офицеров в Пензе, как ожидается, будет завершена в начале сентября. Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По дому офицеру проектно-сметная документация […] выйдет из экспертизы в начале сентября этого года. Дальше уже будет определен проект, в полном объеме схема», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

Леонид Иоффе пояснил, что окончательный вариант реконструкции был выбран в ходе заседания рабочей группы, которое состоялось в минувшую пятницу, 30 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания предлагалось увеличить за счет возведения пристроев.