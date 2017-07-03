16:01:37 Понедельник, 3 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Документация на реконструкцию дома офицеров в Пензе пройдет экспертизу в сентябре

14:07 | 03.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию гарнизонного дома офицеров в Пензе, как ожидается, будет завершена в начале сентября. Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Документация на реконструкцию дома офицеров в Пензе пройдет экспертизу в сентябре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По дому офицеру проектно-сметная документация […] выйдет из экспертизы в начале сентября этого года. Дальше уже будет определен проект, в полном объеме схема», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 3 июля.

Леонид Иоффе пояснил, что окончательный вариант реконструкции был выбран в ходе заседания рабочей группы, которое состоялось в минувшую пятницу, 30 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания предлагалось увеличить за счет возведения пристроев.
Актуальное
Читайте также
Пензенские коммунисты определятся с кандидатами на выборы 15 июля В Сурске проверят законность действий полицейских при задержании нетрезвого водителя
Абоненты «МегаФона» смогут пользоваться безлимитным интернетом более чем в 40 странах На пензенских таксистов за месяц составлено более 400 протоколов
Продажа билетов в пензенские музеи через интернет повысит посещаемость — Иван Белозерцев Губернатор поручил привести в порядок территорию от Олимпийской аллеи до дома офицеров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама