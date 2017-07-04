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Валерий Савельев проверил качество ремонта дороги в поселке Победа

15:43 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев проверил качество работ, выполненных в поселке Победа в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Валерий Савельев проверил качество ремонта дороги в поселке Победа

Фото: Pgduma.ru

В выездном совещании также приняли участие депутат гордумы Алексей Рогонов, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин, замглавы администрации Железнодорожного района города Михаил Сарафанников и председатель совета общественности поселка Победа Вера Жилина.

Как отметил Валерий Савельев, при выполнении ремонта используется метод ресайклинга.

«Именно эта технология была использована при ремонте дороги по направлению на Ленинский лесхоз в прошлом году. Убедившись в хорошем качестве и надежности такого покрытия, мы решили применить его в поселке Победа», — сказал глава города.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в ходе встречи с представителями власти местные жители поблагодарили Валерия Савельева и депутата своего избирательного округа за асфальтировку проезжей части.

Планируется, что благоустройство поселка будет продолжено — на текущий год запланирована установка 60 световых опор.

Пензенская область в 2017 году стала участником приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», который предполагает приведение в нормативное состояние и развитие дорог городских агломераций.

В пензенскую агломерацию вошли города Пенза и Заречный, а также Засечный сельсовет. Общая протяженность автодорог, включенных в агломерацию, составила более 881 км, из них в Пензе — 698 км.

Финансирование работ превышает 1 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
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