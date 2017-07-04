В Пензе предлагают продлить запрет на продажу спиртовых добавок Общество

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Вопрос о подготовке законодательной инициативы, предусматривающей продление запрета на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, планируется проработать в Пензенской области. Такое решение принято на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 4 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин, постановление главного санитарного врача РФ о приостановлении розничной торговли такой продукцией завершило свое действие в конце июня.

«Сейчас разрешается реализация тех настоек, которые были ограничены», — подчеркнул он.

Это удивило председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

«Серьезно? […] А где логика-то? Что, «Боярышник» лучшего качества стал? Нет, конечно. Что, люди у нас изменились в Российской Федерации? Нет, конечно», — сказал он.

В связи с этим Михаил Перекусихин предложил выступить с инициативой о продлении данных мер.

По итогам обсуждения было решено, что руководитель регионального управления Роспотребнадзора передаст подробную информацию о сложившейся ситуации председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину, после чего будет проработан этот вопрос.