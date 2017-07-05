Пенза вновь вышла в лидеры проекта «Город России» Общество

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Пенза вновь вышла в лидеры рейтинга, формируемого с помощью онлайн-голосования в рамках проекта «Город России. Национальный выбор».

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По данным на 14.30 среды, 5 июля, Пенза получила в свою поддержку 125 тыс. 414 голосов.

В тройку лидеров на данный момент также входят Владикавказ и Владивосток, набравшие 119 тыс. 836 и 119 тыс. 747 голосов соответственно.

В администрации Пензы предложили всем неравнодушным жителям поддержать родной город.

«Призываем всех жителей города с активной жизненной позицией, всех, кто любит и гордится своей малой родиной, голосовать за Пензу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.