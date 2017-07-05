19:50:25 Среда, 5 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пенза вновь вышла в лидеры проекта «Город России»

14:35 | 05.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Пенза вновь вышла в лидеры рейтинга, формируемого с помощью онлайн-голосования в рамках проекта «Город России. Национальный выбор».

Пенза вновь вышла в лидеры проекта «Город России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным на 14.30 среды, 5 июля, Пенза получила в свою поддержку 125 тыс. 414 голосов.

В тройку лидеров на данный момент также входят Владикавказ и Владивосток, набравшие 119 тыс. 836 и 119 тыс. 747 голосов соответственно.

В администрации Пензы предложили всем неравнодушным жителям поддержать родной город.

«Призываем всех жителей города с активной жизненной позицией, всех, кто любит и гордится своей малой родиной, голосовать за Пензу», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Отдать свой голос в поддержку любого из городов, представленных на сайте проекта, можно ежедневно. Итоги будут подведены 30 декабря в 15.00.
Актуальное
Читайте также
В Пензе задержан подозреваемый в нападении на офис микрофинансирования В Пензе вынесен приговор насильнику и убийце за преступления 14-летней давности
Выдвижение Мельниченко усилит позиции «Единой России» в Пензе — Гуляков После сильного дождя с улиц Пензы откачивают воду
Людмила Коломыцева назвала выдвижение Олега Мельниченко «уткой» Мэр Пензы внепланово проверил работу лагеря «Юность»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама