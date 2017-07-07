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Под Пензой пройдут полевые учения отряда «Лиза Алерт»

12:31 | 07.07.2017 | Общество

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Полевые учения пензенского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пройдут неподалеку от села Александровка Бессоновского района 15 и 16 июля.

Под Пензой пройдут полевые учения отряда «Лиза Алерт»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» координатор отряда Наталья Аникина, традиционные учения в этом году будут проводиться в новом формате.

«Мы всегда рассказывали какие-то отдельные поисковые дисциплины, потом был учебный поиск. В этом году будет совершенно другой формат — что-то наподобие квеста. Это будет интересно и новичкам, и уже тем, кто прошел. Сами учения будут проводить очень опытные инструкторы из московского отделения нашего отряда», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, учения будут полезны не только поисковикам, но и всем людям, чтобы знать, как себя вести в природной среде, как не заблудится и что делать, если человек заплутал.

«Основное — это то, что нам нужно обычно в поисках. В первую очередь ориентирование при помощи компаса, пользование навигатором, основы работы в радиоэфире, основы картографии, а также теория и практика непосредственно лесного прочеса», — сказала Наталья Аникина.

Она подчеркнула, что количество участников учений не ограничено, но все они должны быть старше 18 лет.

«В этом году мы даем возможность тем, кому не с кем оставить своих детей, взять их с собой. Для них будет организован так называемый «детский сад», где с детьми тоже будут проводиться профилактические занятия по безопасности», — добавила координатор пензенского отряда «Лиза Алерт».
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