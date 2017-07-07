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В Пензенской области за три месяца снято с реализации шесть партий молочной продукции

14:13 | 07.07.2017 | Общество

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Шесть партий некачественной молочной продукции снято с реализации в Пензенской области во II квартале 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Пензенской области за три месяца снято с реализации шесть партий молочной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в отношении фирм и предпринимателей, занимающихся производством и поставкой молока и молочной продукции, за этот период было проведено 152 проверки, 123 из которых сопровождались отбором и исследованием проб. Исследования проводились в том числе в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.

178 из 933 проб было исследовано по жирно-кислотному составу, массовой доле жира и влаги. Выяснилось, что восемь из них — 4,5% — не соответствуют норме.

В результате действие одной декларации о соответствии приостановлено. По выявленным нарушениям вынесено 62 постановления об административных штрафах на общую сумму 479 тыс. рублей.

По сведениям Роспотребнадзора, во II квартале 2017 года объем фальсифицированной продукции в образовательных, медицинских, оздоровительных учреждениях и организациях соцобслуживания продолжил сокращаться.

На производстве чаще всего выявлялись нарушения требований к помещениям, несоответствие продукции техрегламенту или отклонения по микробиологическим показателям, а также несоблюдение условий хранения и режима дезинфекции и обработки инвентаря.

На объектах, осуществляющих поставку и реализацию молочной продукции, чаще всего фиксировались нарушения прав потребителей на получение достоверной информации об изготовителе, несоблюдение условий хранения, требований по маркировке, оформлению вывески и ценников.
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