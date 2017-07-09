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Иван Белозерцев поздравил работников пензенской почты с профессиональным праздником

09:22 | 09.07.2017 | Общество

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Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников почты с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 9 июля.

Иван Белозерцев поздравил работников пензенской почты с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во все времена почтовая связь являлась и продолжает быть одним из важнейших средств общения и получения информации. Вовремя доставленные телеграммы и письма, газеты и журналы, высокая культура обслуживания — такими достижениями по праву может гордиться коллектив управления Федеральной почтовой связи Пензенской области», — отметил глава региона.

Он добавил, что представители ведомства широко используют инновационные технологии.

«Уверен, что ваша устремленность к созиданию, профессионализм, накопленный опыт и неиссякаемая энергия позволят вам вывести отрасль на новые рубежи свершений. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо жителей Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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