В пензенском правительстве обсудили ситуацию вокруг конезавода «Завиваловский» Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Перспективы развития частного племконезавода «Завиваловский», а также будущее верховых лошадей, выкупленных у предприятия индивидуальным предпринимателем Канвяром Тугушевым, который теперь их распродает, стали одними из главных тем совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

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«Конезавод «Завиваловский» — который непосредственно конезавод, разводит орловских рысаков — в полном порядке. Там содержится чуть более 60 голов. Все они содержатся в соответствии с правилами. Это частный абсолютно завод», — сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Он добавил, что на этой же территории находится еще одно частное предприятие, которое содержит верховых лошадей для конкура — именно их ранее выкупил Канвяр Тугушев.

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«На сегодняшний день они содержатся на территории конезавода «Завиваловский», и этот частный инвестор […] партиями их реализует. Эти лошади не племенные», — подчеркнул глава областного Минсельхоза.

По словам Андрея Бурлакова, существует договоренность о том, что арендная плата за содержание лошадей с предпринимателя взиматься не будет.

«Сейчас рассматриваем вопрос, чтобы это поголовье перевести в другое место; если он не сможет их реализовать, поставить их на зимний постой и полностью обеспечить кормами», — пояснил он.

Министр отметил, что проблема с продажей лошадей возникла из-за того, что в Пензенской области спортивные кони не востребованы.

«В основном они используются только на соревнованиях. Где-то использовать больше крайне сложно. У нас, в Пензенской области, таких скачек не проводится. У нас для этого нет конноспортивных сооружений. […] Та цена, которая выставлялась за этих коней, не соответствует рынку. Сейчас этот же человек, который их купил, эту цену снижает. На них просто нет спроса», — сказал Андрей Бурлаков.

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Комментируя предложение об использовании лошадей для иппотерапии он обратил внимание на то, что они могут быть опасны для детей.

«Они воспитаны как спортивные. С ними даже простому взрослому человеку управиться будет крайне проблематично. Они высокие в холке — есть риск, что это животное просто-напросто может сбросить ребенка. И этих лошадей использовать для детей — крайне опасно», — резюмировал министр.

В продолжение обсуждения данного вопроса губернатор Иван Белозерцев сделал акцент не на вариантах сохранения поголовья верховых лошадей, а на возможной поддержке конезавода «Завиваловский».

«Надо иметь ввиду, что это частное предприятие — работает частник, он на этом зарабатывает деньги. Вникните, [...] почему там нет рентабельности у этого частного предприятия, раз они занимаются этим вопросом уже несколько лет. Насколько они профессионально занимаются? Какая помощь и поддержка им в данном случае нужна?» — поинтересовался глава региона.

Он предложил рассмотреть возможность предоставления заводу субсидии.

«С таким расчетом, чтобы […] этот завод был рентабельным и приносил прибыль», — поставил задачу Иван Белозерцев.

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Возвращаясь к теме сохранения поголовья, которое пытается реализовать предприниматель, вице-губернатор Валерий Савин сообщил, что цена вопроса составляет 4 млн. рублей.

Он пояснил также, что с главой администрации Каменского района Константином Грошевым прорабатывается возможность создания конноспортивной секции.

«Администрация Каменского района готова расходы по содержанию конноспортивной секции взять на себя. И прорабатываем сейчас вопрос по привлечению инвестора. Константин Николаевич [Грошев] уже предварительные переговоры начал с предпринимателями, которые работают на территории Каменского района, о том, чтобы приобрести этих лошадей для района и организовать там конноспортивную секцию», — сказал вице-губернатор.

Подводя итог сказанному, Иван Белозерцев отметил, что при решении подобных проблем необходимо привлекать финансирование из внебюджетных источников.

«Поддержать надо, но постоянно делать это из бюджета области — это неправильно. Нужно создать такую систему, которая позволяла бы и сохранить лошадей на территории Пензенской области, и чтобы этот процесс вышел на самоокупаемость», — подытожил глава региона.