После публикаций про Тузова в УМВД напомнили о неподконтрольности общественного совета Общество

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова после выхода на сайте ИА «PenzaNews» в понедельник, 24 апреля, двух публикаций с упоминанием члена общественного совета при УМВД Александра Тузова направила в адрес СМИ официальное письмо, в котором говорится о том, что работа объединения неподконтрольна ведомству.

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«[...] Работа общественного совета при УМВД России по Пензенской области находится вне сферы контроля УМВД», — отмечается в тексте ответа на редакционный запрос об итогах деятельности одной из рабочих групп.

В нем напоминается также, что на данный институт общественности указом президента России «Об общественных советах при МВД РФ и его территориальных органах» возложена задача «по обеспечению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел».

«В соответствии с требованиями положения об общественном совете при УМВД России по Пензенской области соответствующие подразделения регионального управления МВД осуществляют лишь организационно-техническое обеспечение его деятельности», — подчеркивается в письме за подписью Ольги Евдокимовой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в понедельник, 24 апреля, на сайте агентства вышел материал под заголовком «В медиапространстве Пензы открыто заговорили о возможной связи Рябихиной с Тузовым». Он основан на тезисах статьи « В чем фишка Тузовгейта? », которая появилась на информационно-аналитическом портале «LeftPenza» утром и к настоящему времени уже набрала более 1,7 тыс. просмотров.

В данной статье представители медиапространства впервые публично озвучили недвусмысленные предположения о тесной связи руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной, получившей в конце марта еще и полномочия первого вице-премьера, с бывшим сотрудником ФСБ, членом общественного совета при региональном УМВД, владельцем одного из сетевых СМИ Александром Тузовым.

Позже стало известно о проведении гражданским активистом, жителем Пензы, пожелавшим не называть своего имени, двух протестных акций — #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Первая прошла у здания правительства Пензенской области и привлекла большое внимание чиновников, которые утром спешили на работу.

Вторая состоялась чуть позже в Ахунах — у «дома Тузова», как его называют местные жители, по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем и главным редактором которого является Александр Тузов.

Для пикетирования активист выбрал место около массивного каменно-металлического забора, который, по словам проживающих по соседству людей, установлен самовольно. Факт захвата земли подтверждают в администрации Пензы, которая примерно год назад уже проводила соответствующую проверку. Однако каких-либо действенных мер по возвращению муниципалитету участка в курортной зоне, площадь которого оценивается примерно в две сотки, до сих пор не принято.