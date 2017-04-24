Подзорова заявила, что Тузов склонял ее к участию в пикете перед зданием облправительства Общество

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Известная гражданская активистка Наталья Подзорова заявила, что бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД по Пензенской области, учредитель и главный редактор одного из сетевых СМИ Александр Тузов на минувшей неделе склонял ее к участию в пикете перед зданием регионального правительства в Пензе, однако она отказалась.

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«25 апреля в 8.33 мне позвонил Тузов и говорит: Наташа, надо завтра [26 апреля] в 9 часов выйти с плакатом к зданию правительства [Пензенской] области, будет еще один человек, двое чтобы вышли. Я говорю: а зачем выходить-то? Против [Павла] Полосина [главный редактор независимого информагентства «PenzaNews»] и коммунистов. Я говорю: я Полосина вообще не знаю, […] а против коммунистов ничего не имею», — сообщила ИА «PenzaNews» Наталья Подзорова.

По ее словам, услышав это, Александр Тузов предпринял попытку переубедить ее, однако она не увенчалась успехом.

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Активистка рассказала, что в ходе беседы она также поинтересовалась, почему Александр Тузов обращается с такой просьбой именно к ней, на что тот ответил, что «нужно чтобы независимые со стороны люди были».

Собеседница агентства проинформировала, что через некоторое время на сайте, владельцем которого является отставной офицер госбезопасности, стали появляться материалы, где в разных контекстах упоминалась ее фамилия. Это, по словам Натальи Подзоровой, вынудило ее совершить телефонный звонок Александру Тузову, чтобы прояснить ситуацию. В итоге она вновь сообщила, что не знает лично главного редактора ИА «PenzaNews» Павла Полосина, но, учитывая такое внимание, заверила, что принципиально с ним познакомится и даст интервью.

Отвечая на вопрос о том, насколько часто она общается с Александром Тузовым, активистка сказала, что не виделась с ним уже больше года, хотя оба живут в Ахунах.

При этом Наталья Подзорова посетовала на то, что он нередко блокирует ее комментарии на своем сайте.

По ее словам, причина такого поведения Александра Тузова заключается в том, что ранее она оставляла на интернет-ресурсе нелицеприятные, но неоскорбительные комментарии, касающиеся губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Мочи» кого хочешь, а Белозерцева не надо», — процитировала она слова Александра Тузова.

Наталья Подзорова предположила, что если бы акция протеста около здания правительства Пензенской области 26 апреля все же состоялась, и на нее вышли два человека, как изначально планировалось, то это мероприятие уже не являлось бы одиночным пикетом, а, следовательно, на него необходимо было заранее подавать заявку.

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При этом гражданская активистка, рассказывая о несостоявшейся акции, несколько раз аккуратно упомянула о заместителе председателя правительства Пензенской области Василии Трохине, курирующем в регионе внутреннюю политику.

«Мне сказали, что якобы Трохин его [Александра Тузова] консультирует, и в общем-то они вместе общаются. […] Он, скорее всего, пообещал — Трохину или кому-то, что будет пикет против Полосина и коммунистов. А тут раз и сорвалось!» — предположила Наталья Подзорова.

Говоря о своем участии в различных акциях протеста в Пензе, которые она уже проводила ранее, собеседница агентства отметила, что выходит на одиночные пикеты только тогда, когда считает это необходимым.

«С какой стати он [Александр Тузов] решил, если я в пикеты выхожу, значит, могу взять и пойти? […] Я — человек независимый, поэтому никогда не выхожу, когда мне кто-то что-то говорит. И мне никогда никто не говорил. Я выхожу тогда, когда мне надо», — заявила Наталья Подзорова.

«В какие бы партии меня ни звали, я никогда ни в какой партии не состояла, потому что я больше всего ценю независимость», — добавила активистка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Тузов известен тем, что примерно за год проиграл в судах в общей сложности более 400 тыс. рублей по искам о незаконном использовании фотографий, которые размещал в качестве иллюстраций к статьям на своем сайте. В настоящее время к нарушителю готовятся новые претензии по аналогичным основаниям.

Кроме того, Александр Тузов является фигурантом скандала с захватом земли в курортной зоне Ахуны в Пензе. В конце апреля глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей, лидер всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева направила генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой «обратить внимание на ситуацию и принять соответствующие меры». В нем отмечается, что еще год назад собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, однако до сих пор оно не исполнено.

На минувшей неделе гражданские активисты провели в Пензе против Александра Тузова в общей сложности три акции протеста в виде одиночных пикетов, использовав плакаты с надписями, оформленными в виде хештегов #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Первая состоялась около правительства Пензенской области 24 апреля. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.

Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты обещают, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

3 мая стало известно о том, что пензенское УФАС выдало индивидуальному предпринимателю Александру Тузову предупреждение о необходимости прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа», являющегося учредителем независимого информационного агентства «PenzaNews».