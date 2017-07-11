Будущие архитекторы представили проекты по созданию комфортной среды в Пензе Общество

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Выставка проектов студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, направленных на создание комфортной городской среды, прошла в областной филармонии во вторник, 11 июля.

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Экскурсию по экспозиции для приглашенных гостей провел лично ректор ПГУАС Юрий Скачков.

В частности, представителям власти был представлен проект Дениса Ганина по реконструкции усадьбы Воейкова. Помимо музейного комплекса, он предусматривает введение в структуру ансамбля современных арт-пространств для отдыха и создание развитой инфраструктуры.

Кроме того, посетители выставки ознакомились с предложением по открытию нового здания аэропорта с устройством международного терминала мощностью 500 пассажиров в час.

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Как отметил губернатор Иван Белозерцев, идеи молодых архитекторов сегодня востребованы. В качестве примера он привел продолжение благоустройства Западной поляны.

«У нас есть задумка пойти дальше — от Олимпийской аллеи в правую сторону до дома офицеров, до улицы Попова к Окружной. В принципе, много же может быть идей у молодежи, как это обустроить», — сказал глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, проект, реализованный в прошлом году при поддержке мэра Пензы Виктора Кувайцева, оказался востребован у населения — взрослые и дети катаются на аллее на роликах и велосипедах, а также используют ее для семейных прогулок.

Губернатор отметил, что при реализации проектов благоустройства в Пензенской области чаще всего идут по стандартной схеме, предполагающей создание спортивных площадок и установку игровых элементов.

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«Но здесь нужен креатив», — подчеркнул он, добавив, что что молодые люди должны предложить, как использовать зеленую зону на Западной поляне с учетом их интересов.

Как отметил Виктор Кувайцев, можно подумать, в частности, над организацией бесплатного доступа Wi-Fi и других вещей, которые могут привлечь подрастающее поколение проводить больше времени на свежем воздухе.

«Территория большая — около 20 га», — уточнил мэр Пензы, обратив внимание на масштабность проекта.

Затем гости с интересом узнали о предложении построить многоуровневый автоматизированный гараж на улице Луначарского, поделились своими мнениями относительно идеи пустить в Пензе наземное метро — по железной дороге между станциями Арбеково и Пенза-I, по которой поезда проходят в основном только утром и вечером, а также оценили вариант благоустройства территории в Заводском районе Пензы.

В ходе знакомства с представленными проектами Иван Белозерцев попросил педагогов строительного университета нацелить своих студентов на то, чтобы их проекты были максимально приближены к реальности — учитывали имеющееся положение дел, а также экономическую сторону вопроса.

Он призвал уделить особое внимание историческому центру Пензы.

«Надо приступать к комплексной работе», — обозначил задачу губернатор.

По мнению Ивана Белозерцева, необходимо продумать подсветку зданий.

«Мы понимаем, что, конечно, это дополнительные расходы, но мы — городская власть, управление архитектуры области — готовы работать с собственниками зданий, офисов, чтобы они за свои средства устанавливали подсветку — то, что мы им предложим», — пояснил губернатор, добавив, что «для крупных компаний это не такие уж большие деньги».

Также он призвал задуматься о звучании музыки в общественных местах — там, где она может создать особое настроение у прогуливающихся жителей.

На это предложение сразу отреагировал мэр Пензы.

«У нас на набережной [реки Суры] это будет», — пояснил Виктор Кувайцев.

Кроме того, в рамках мероприятия представителям областной и городской власти были представлены примеры праздничного оформления улиц и площадей, а также использования внутриквартальных пространств.

Еще один проект касался благоустройства территории в районе ручья Безымянный неподалеку от ЦНТИ.

Другая инициатива предусматривает обустройство авиария — большого вольера для птиц, который может стать альтернативой зоопарку. По словам организаторов выставки, в западных странах подобные сооружения широко распространены, а для России это пока является новинкой.

В числе других предложений — строительство торгово-променадного комплекса с крытыми галереями в районе улиц Кирова и Урицкого, обустройство подземных пространств под «ЦУМом», возведение новых гостиниц, студенческого городка и музея народной песни в виде шатра, напоминающего гармонь.

«Мы, наверное, не так близки к архитектуре, но с возрастом появляется понимание — нравится или не нравится», — сказал Иван Белозерцев, отметив наиболее интересные, на его взгляд, задумки студентов.