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В Пензе спасатели вызволили из квартиры детей, запертых с неадекватной матерью

12:23 | 12.07.2017 | Общество

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники пожарно-спасательного центра, прибывшие в дом на улице Суворова в Пензе после звонка инспектора по делам несовершеннолетних, вызволили из квартиры двоих детей, находившихся внутри вместе с неадекватной матерью и просивших о помощи.

В Пензе спасатели вызволили из квартиры детей, запертых с неадекватной матерью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инцидент произошел в минувший вторник, 11 июля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, предположительно, женщина находилась под воздействием психотропных веществ.

«Спасатели, используя слесарный инструмент, в присутствии сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и участкового полиции вскрыли входную дверь и приступили к выяснению ситуации», — сказали в ведомстве.
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