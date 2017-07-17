В Пензе усилена профилактическая работа с отдыхающими на водоемах Общество

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Управление по делам ГО и ЧС Пензы усилило профилактическую и разъяснительную работу с отдыхающими на водоемах.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, им рассказывают о правилах поведения и раздают соответствующие памятки.

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Кроме того, в местах отдыха размещены аншлаги с телефонами экстренных служб.

В черте Пензы на водоемах восстановлено более 20 информационных знаков «Купаться запрещено».

В частности, они находятся в районе улицы Павлушкина, 27; в микрорайоне ГПЗ-24; около клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина; у пруда в районе Засеки; в Междуречье; в районе ТЭЦ-1; КПД; на острове Пески; в районе Барковки; в Ахунах; у пруда «Полевой» и в районе улицы Гвоздева, 21П.