Скончался почетный гражданин Пензенской области Виктор Черушов Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Пензенской области, председатель Законодательного собрания региона третьего созыва Виктор Черушов скончался на 82-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни во вторник, 18 июля.

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Церемония прощания с покойным состоится в четверг, 20 июля, в центре культуры и досуга Пензы с 10.00 до 12.00.

Свои соболезнования родным и близким Виктора Черушова выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены правительства региона, глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев.

«Виктор Афанасьевич всегда имел репутацию делового, энергичного и очень ответственного руководителя. Многие годы он принимал активное участие в общественной жизни региона — неоднократно избирался депутатом областного совета народных депутатов, депутатом Законодательного собрания второго и третьего созывов. К своей депутатской и законотворческой деятельности Виктор Афанасьевич относился очень ответственно, считая, что законодательство должно служить во благо людей, работать на повышение жизненного уровня населения», — говорится в тексте соболезнования.

В нем подчеркивается, что за свою жизненную позицию, целеустремленность, неравнодушие и высочайший профессионализм Виктор Черушов пользовался заслуженным авторитетом и признанием у тех, с кем ему когда-либо довелось работать и быть знакомым.

«Мы глубоко скорбим о безвременной кончине человека, имя которого навсегда неразрывно связано со славными страницами истории Пензенской области», — добавляется в тексте.

Черушов Виктор Афанасьевич родился в селе Безруково Каменского района Пензенской области 20 сентября 1935 года.

В 1969 году окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта.

Трудовую деятельность начал в 16 лет на заводе «Пензтекстильмаш» учеником токаря.

В 1952–1954 годах учился в пензенском железнодорожном училище №1. Затем два года работал поездным вагонным мастером на станции Пенза-I.

В 1956–1958 годах проходил службу в Советской армии, после чего поступил на работу в вагонное депо станции Пенза-I. Трудился вагонным мастером, сменным мастером, техником производственно-технического отдела.

С 1963 года занимался партийной работой. По 1968 год был инструктором промышленно-транспортного отдела железнодорожного райкома КПСС Пензы, затем — заместителем председателя железнодорожного райисполкома по вопросам коммунального хозяйства Пензы.

С 1971 по 1972 годы — начальник управления коммунального хозяйства пензенского горисполкома.

В 1972–1980 годах — первый заместитель председателя пензенского горисполкома.

С 1980 по 1988 годы — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства пензенского облисполкома.

В 1988–1991 годах — генеральный директор производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.

В 1991 году исполнял обязанности заместителя председателя пензенского облисполкома.

В 1991–1993 годах — заместитель главы администрации Пензенской области.

С 1993 года работал генеральным директором производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства правительства Пензенской области.

В апреле 1999 года был назначен министром ЖКХ Пензенской области.

В феврале 2001 года с должности министра ушел на пенсию.

На общественных началах работал председателем общества по защите прав работников ЖКХ.

В сентябре 2001 года был избран генеральным директором ОАО «Пензавтодор».

С июля 2002 года — начальник ГУ «Областное управление автомобильных дорог Пензенской области».

Избирался депутатом пензенского городского совета народных депутатов (1971, 1973, 1975, 1977), а также областного совета народных депутатов (1975, 1982, 1987, 1990).

Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области второго и третьего созывов (1997, 2002), был спикером с декабря 2003 года по декабрь 2007 года.

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалью «Ветеран труда» (1984), юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.