Обращений от СМИ об увольнении главы пресс-службы УМВД не поступало — Ольга Евдокимова Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова спустя почти неделю опровергла распространенную еще 12 июля сетевым изданием «Пенза-Онлайн» информацию о том, что главный редактор одного из СМИ потребовал отправить ее в отставку.

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«В пресс-службу УМВД России по Пензенской области обращений от каких-либо СМИ об увольнении руководителя пресс-службы УМВД не поступало», — говорится в ответе на редакционный запрос ИА «PenzaNews», направленный в полицию в день выхода публикации.

Вопрос, который был задан Ольге Евдокимовой, звучал следующим образом: «[...] Действительно ли поступали в управление МВД России по Пензенской области такие требования от руководителя редакции СМИ? Если поступали, то когда, от кого именно и в какой форме?»

Кроме того, отвечая на еще один вопрос, связанный с той же публикацией «Пенза-Онлайн», в которой указывалось на проблемы с приглашением представителей СМИ на мероприятия ведомства, Ольга Евдокимова сообщила, что «информация о препятствовании пресс-службой УМВД деятельности кого-то из журналистов не соответствует действительности».

«В статье сетевого издания «Пенза-Онлайн» содержится ссылка на источник «из фешенебельного здания УМВД». Это утверждение дает веские основания полагать, что кто-то из сотрудников полиции сознательно распространяет в СМИ информацию, которая не является официальной и больше похожа на слухи. Как Вы можете это прокомментировать?» — был задан вопрос в редакционном запросе.

«Пресс-служба УМВД России по Пензенской области не располагает информацией об источнике «из фешенебельного здания УМВД», […] не комментирует вымыслы и слухи, в том числе распространяемые в средствах массовой информации», — говорится в письме за подписью Ольги Евдокимовой.

Отвечая на замечание о том, что статья «Пенза-Онлайн» с упоминанием генерала Юрия Рузляева была перепечатана на сайте СМИ, владельцем и главным редактором которого является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, Ольга Евдокимова проинформировала, что представитель этого издания в пресс-службу ведомства «за каким-либо комментарием по данной теме не обращался».

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«Ранее Вы сообщили ИА «PenzaNews», что журналисты сетевого издания «Пенза-Онлайн» к Вам за комментариями не обращались, а сама статья Вас «неприятно удивила». Как Вы можете прокомментировать то, что такую информацию перепечатывает СМИ, главным редактором которого является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области?» — так звучал последний вопрос в редакционном запросе.

«Пресс-служба регионального УМВД не уполномочена комментировать ни информационные поводы, ни темы, выбираемые средствами массовой информации для размещения на своих страницах», — последовал ответ.

В настоящее время ИА «PenzaNews» на имя Ольги Евдокимовой направлен запрос о том, планирует ли пресс-служба управления МВД России по Пензенской области обратиться в редакцию «Пенза-Онлайн» и СМИ Александра Тузова с требованием опубликовать опровержение не соответствующей действительности информации.