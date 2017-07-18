После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 182 млн. рублей долгов по зарплате Общество

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Задолженность по зарплате на сумму более 182 млн. рублей погашена в Пензенской области с начала 2017 года после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что за шесть месяцев было выявлено более 3,5 тыс. нарушений закона.

«С целью их устранения прокуроры внесли 250 представлений, по результатам рассмотрения которых 197 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуроров 256 лиц понесли наказание в административном порядке», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в отношении руководителей, умышленно ущемляющих права граждан, было возбуждено 10 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

«В целях принудительного взыскания задолженности прокурорами в суды направлено более 2,5 тыс. заявлений, по которым в пользу работников взыскано свыше 20 млн. рублей», — отметила она.

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В качестве наиболее ярких примеров старший помощник прокурора назвала ситуацию с невыплатой зарплаты в фирмах, выполнявших подрядные работы для ОАО «Пензастрой», руководителем которых является Алексей Сесин.

«Сумма задолженности по заработной плате в этих организациях превышала 35 млн. рублей», — напомнила собеседница агентства, сообщив, что в целях защиты трудовых прав работников в суд было предъявлено более 900 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты.

Светлана Артамонова отметила, что руководитель был оштрафован на 250 тыс. рублей, а долги сотрудникам выплачены полностью.

«Мерами прокурорского реагирования также удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате в размере более 40 млн. рублей перед сотрудниками ОАО «ЗИФ Плюс», — сказала она.