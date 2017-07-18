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После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 182 млн. рублей долгов по зарплате

18:51 | 18.07.2017 | Общество

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Задолженность по зарплате на сумму более 182 млн. рублей погашена в Пензенской области с начала 2017 года после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 182 млн. рублей долгов по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что за шесть месяцев было выявлено более 3,5 тыс. нарушений закона.

«С целью их устранения прокуроры внесли 250 представлений, по результатам рассмотрения которых 197 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуроров 256 лиц понесли наказание в административном порядке», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в отношении руководителей, умышленно ущемляющих права граждан, было возбуждено 10 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

«В целях принудительного взыскания задолженности прокурорами в суды направлено более 2,5 тыс. заявлений, по которым в пользу работников взыскано свыше 20 млн. рублей», — отметила она.

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В качестве наиболее ярких примеров старший помощник прокурора назвала ситуацию с невыплатой зарплаты в фирмах, выполнявших подрядные работы для ОАО «Пензастрой», руководителем которых является Алексей Сесин.

«Сумма задолженности по заработной плате в этих организациях превышала 35 млн. рублей», — напомнила собеседница агентства, сообщив, что в целях защиты трудовых прав работников в суд было предъявлено более 900 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты.

Светлана Артамонова отметила, что руководитель был оштрафован на 250 тыс. рублей, а долги сотрудникам выплачены полностью.

«Мерами прокурорского реагирования также удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате в размере более 40 млн. рублей перед сотрудниками ОАО «ЗИФ Плюс», — сказала она.
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