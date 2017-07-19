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Тузов пожаловался в суд Самары, не желая платить очередную компенсацию за фотографии

12:30 | 19.07.2017 | Общество

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Потерявший примерно за год из-за исков о фотографиях почти полмиллиона рублей член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов, который ранее безуспешно пытался создать учредителю ИА «PenzaNews» проблемы с силовиками, пожаловался в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, не желая платить очередную компенсацию компании «ВолгаИнтерМедиа».

Тузов пожаловался в суд Самары, не желая платить очередную компенсацию за фотографии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Бывшего сотрудника ФСБ, который также является владельцем и главным редактором одного из сетевых СМИ, где и были незаконно размещены фотографии, не устроило решение Арбитражного суда Пензенской области от 16 июня 2017 года.

В соответствии с ним предприниматель Александр Тузов обязан выплатить правообладателю около 50 тыс. рублей и еще 6 тыс. рублей госпошлины в доход государства.

В своей жалобе на 4 листах апеллянт просит самарский суд отменить решение пензенского арбитража, поскольку он с ним не согласен.

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В качестве одного из аргументов жалобщик Александр Тузов приводит тезис о том, что ранее им уже была выплачена компенсация за несколько десятков фотографий.

Какое это имеет отношение к новому делу, не уточняется.

При этом Александр Тузов признает, что «нарушения прав стали возможными по причине неучета [...] правил использования фотоизображений, взятых из интернета».

Как отмечается в определении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, поступившая жалоба будет рассмотрена без вызова сторон. Отзыв на нее истец должен предоставить до 10 августа.
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