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В Кузнецке привели в порядок десять родников

10:41 | 20.07.2017 | Общество

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Кузнецк, 20 июля 2017. PenzaNews. Десять родников благоустроено в Кузнецке Пензенской области с начала летнего сезона.

В Кузнецке привели в порядок десять родников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Над каждым из них сделан навес, вблизи установлены скамейки и таблички с названием родника, а также указанием имен тех людей, которые непосредственно приложили усилия, чтобы облагородить места источников.

В минувшую среду, 19 июля, результаты проделанной работы оценил мэр Сергей Златогорский.

Демонстрируя успехи активистов, председатель городского экологического совета Владимир Шувалов отметил, что неравнодушные люди охотно включились в работу — помогали техникой, материалами, средствами.

«Каждый родник имеет свое имя. Так, например, Салмин или Макаров — родники, названные по фамилии людей, которые нашли источник и присматривали за ним. А есть такие, как Бутурлинский родник, Орешник — они названы по месторасположению», — пояснил он.

Владимир Шувалов добавил, что родники планируется закрепить за школами, чтобы силами волонтеров поддерживать территорию в хорошем состоянии.

Сергей Златогорский обратил внимание на серьезный объем проведенных работ.

«Мы сообща планомерно приводим родники в порядок. Это коллективный труд актива города, которому не все равно. Я доволен первым шагом, но предстоит сделать еще многое», — цитирует мэра пресс-служба администрации Кузнецка.
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