Суд признал законным решение ФАС по делу о передаче компаниям участков в Сурске без торгов Общество

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал законным решения и предписания регионального управления ФАС России по делу о передаче администрацией Городищенского района земельных участков в Сурске под строительство домов компаниям «Стройкомплекс+К» и «ССВ» без проведения торгов.

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Между администрацией Городищенского района и компаниями были заключены договоры аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, однако через два дня разрешенное использование было изменено на вид «Для жилищного строительства».

В итоге на земельных участках, которые предназначались под индивидуальную жилищную застройку, были построены двухквартирные дома.

По словам руководителя управления ФАС России по Пензенской области Оксаны Кузнецовой, установленные в процессе рассмотрения дела обстоятельства свидетельствуют о наличии договоренности между администрацией и юридическими лицами.

«Действия администрации, ООО «Стройкомплекс+К» и ООО «ССВ» по заключению договоров аренды для индивидуального жилищного строительства, непринятие администрацией мер по расторжению договора аренды земельного участка в связи с использованием его арендатором не под индивидуальное строительство, […] выдачи разрешения на строительство на земельном участке двухквартирного жилого дома не были самостоятельными или случайными, а являлись следствием заключения и участия в соглашении», — уточнила она.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России, данное обстоятельство способствовало тому, что лица, заинтересованные в приобретении земельного участка для жилищного, а не индивидуального строительства, не представили свои заявления о желании получить в аренду земельный участок, а это могло привести к ограничению доступа на товарный рынок иных хозяйствующих субъектов.

«В рамках указанных дел пензенским УФАС России в отношении ООО «Стройкомплекс+К» и ООО «ССВ» были вынесены постановления о наложении административных штрафов в размере по 100 тыс. рублей на каждого. Решением Арбитражного суда Пензенской области данные постановления также оставлены в силе», — пояснили в ведомстве.