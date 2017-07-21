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Житель Пензы погасил долги за ЖКУ, чтобы выехать за границу

11:42 | 21.07.2017 | Общество

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Житель Пензы погасил задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 16 тыс. рублей, чтобы выехать за границу.

Житель Пензы погасил долги за ЖКУ, чтобы выехать за границу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Должник мер к оплате не предпринимал, требования судебного пристава игнорировал, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Судебный пристав после истечения добровольного срока оплаты вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы РФ и направил документ в адрес неплательщика», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, на следующий день гражданин пришел в отдел судебных приставов и погасил всю задолженность, пояснив, что у него уже куплены билеты для поездки.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — резюмировала собеседница агентства.
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