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Жиганша Туктаров награжден почетным знаком «Во славу земли пензенской»

11:55 | 22.07.2017 | Общество

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», глава фракции ЛДПР в пензенской гордуме Жиганша Туктаров награжден почетным знаком «Во славу земли пензенской».

Жиганша Туктаров награжден почетным знаком «Во славу земли пензенской»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев вручил ему награду на VIII всероссийском сельском Сабантуе, который с размахом отмечается в Средней Елюзани в субботу, 22 июля.

По словам Жиганши Туктарова, он расценивает этот как аванс.

«Сегодня у меня особенный день! На восьмом всероссийском Сабантуе губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев наградил меня высокой наградой — почетным знаком «Во славу земли Пензенской»! Принимаю, как аванс», — написал он на своей странице в Facebook.

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Председатель правления фонда «Сияние» сопроводил это сообщение фотографией соответствующего удостоверения под номером 205 и распоряжения главы региона, которое было подписано 12 июля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благотворительный фонд развития татарского духовного наследия «Сияние», который возглавляет Жиганша Туктаров, был создан в Пензе в 2010 году с целью оказания содействия строительству новой соборной мечети на проспекте Победы.

Согласно сведениям, размещенным на сайте организации, на данный момент на культовое сооружение собрано около 53 млн. рублей.

На сегодняшний день построены стены здания, установлены купола и минареты, подведены необходимые коммуникации.
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