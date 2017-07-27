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В Пензе 28 июля начнут ремонтировать тротуар у здания правительства

11:15 | 27.07.2017 | Общество

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Ремонт тротуара на улице Кирова в Пензе — на участке от областного правительства до улицы Бакунина — планируется начать в предстоящую пятницу, 28 июля. Об этом руководитель подрядной организации «Камелот» Роберт Григорян проинформировал мэра Виктора Кувайцева.

В Пензе 28 июля начнут ремонтировать тротуар у здания правительства

Фото: Penza-gorod.ru

Благоустройство будет включать в себя мощение плиткой пешеходной зоны и организацию газона по всей длине участка.

Во время выезда на место в четверг, 27 июля, Виктор Кувайцев поинтересовался, сможет ли подрядная организация сделать ремонт в сжатые сроки.

«У вас есть 10–12 дней. Успеете?» — поинтересовался мэр.

Роберт Григорян заверил, что у специалистов ООО «Камелот» имеется необходимый опыт, который позволит им уложиться в установленные сроки.

«Нужно обязательно привести в порядок и ступеньки, которые есть на этом участке тротуара», — отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее на неприглядное состояние тротуара по четной стороне улицы Кирова обратил внимание губернатор Иван Белозерцев.
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