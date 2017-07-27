В отношении племконезавода «Завиваловский» введена процедура наблюдения Общество

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области счел обоснованными требования Федеральной налоговой службы, ранее обратившейся с заявлением о признании ООО «Племконезавод «Завиваловский» банкротом, и ввел в отношении организации процедуру наблюдения.

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Соответствующее определение было принято в минувшую среду, 26 июля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда, временным управляющим назначен член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» Виталий Лебедев.

Следующее заседание назначено на 25 января 2018 года.

Вместе с тем накануне министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков в эфире государственного телеканала «Россия 1. Пенза» подтвердил ранее озвученные намерения сохранить поголовье орловских рысаков и оказать предприятию содействие в получении статуса племенного конезавода.

«Наша [...] первостепенная задача — это сохранение орловских рысаков. Мы на сегодняшний день помогаем предприятию работать в направлении получения статуса племенного конезавода, то есть вернуть этот статус», — сказал он.

Говоря о судьбе лошадей верховых пород, выкупленных у «Завиваловского» индивидуальным предпринимателем Канвяром Тугушевым, который теперь их распродает, Андрей Бурлаков отметил, что бизнесмен имеет на это право.

«Да, там сейчас часть верхового поголовья продается. Но нужно понимать — это частный бизнес, человек вложил деньги, он принял решение, и как частный бизнес имеет право продать», — пояснил министр.

Глава Минсельхоза Пензенской области добавил также, что сейчас ведутся переговоры «с интересующимися лицами», которые, по его словам, готовы реализовать проект на базе конезавода «Завиваловский» по дальнейшему содержанию и развитию данного поголовья.

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В свою очередь бывшая сотрудница племконезавода «Завиваловский» Виктория Панурина, проработавшая там 10 лет, в том числе в должности директора, которая в настоящее время ратует за сохранение племенного поголовья верховых спортивных лошадей, усомнилась в возможности найти инвестора, готового вложиться в предприятие, находящееся в процедуре банкротства.

«Непонятно, что с этими рысаками теперь будет. Если, по словам Бурлакова, есть какой-то инвестор, который готов их купить, как он купит лошадей, когда введена процедура наблюдения со вчерашнего дня?» — задалась она вопросом.

Возвращаясь к теме продажи лошадей верховых пород Канвяром Тугушевым, Виктория Панурина в очередной раз обратила внимание на то, что это грозит потерей племенного ядра.

«Проданы три ценные племенные матки. Я не знаю [куда]. […] Ценные матки разъезжаются на разведение — они где-то будут, но расформировывается племенное ядро, о чем я кричу — за пределы области. Но даже если они разъедутся по области, они уже будут не вместе, невозможно будет проводить случную кампанию. Купит кто-нибудь жеребца-производителя, и вообще крест на этом поставить можно», — пояснила она ИА «PenzaNews».

По словам Виктории Пануриной, со стороны представителей власти в ответ на ее предложение найти возможность для выкупа верховых лошадей и организации конноспортивной школы до сегодняшнего дня никаких конкретных шагов не сделано.

«Лошади стоят в грязи. Они абсолютно не в спортивной форме, они абсолютно нетоварного вида, они абсолютно не двигаются. [...] Не изменилась ситуация», — констатировала собеседница агентства.

ООО «Племконезавод «Завиваловский» зарегистрировано в селе Завиваловка Каменского района Пензенской области.

Юрлицо было создано в мае 2003 года с уставным капиталом 2 млн. 49 тыс. рублей. Его учредителем является ОАО «Нива» — правопреемник одноименного государственного унитарного предприятия Пензенской области, учрежденного Мингосимущества региона в 2010 году.