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В Пензенской области наказаны почти 70 водителей, не пропустивших пешеходов

11:13 | 29.07.2017 | Общество

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Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. 67 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, привлечены к ответственности по итогам оперативно-профилактической акции, проведенной сотрудниками Госавтоинспекции Пензенской области в минувшую пятницу, 29 июля.

В Пензенской области наказаны почти 70 водителей, не пропустивших пешеходов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам — при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.
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