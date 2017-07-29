В Пензенской области наказаны почти 70 водителей, не пропустивших пешеходов Общество

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. 67 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, привлечены к ответственности по итогам оперативно-профилактической акции, проведенной сотрудниками Госавтоинспекции Пензенской области в минувшую пятницу, 29 июля.

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«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам — при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.