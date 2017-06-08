Евгений Малышев выступил в поддержку Марины Востровой, против которой возбуждено дело Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев выступил в поддержку редактора никольской районной газеты «Знамя труда» Марины Востровой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«Редактор районной газеты Марина Вострова характеризуется коллегами как смелый и принципиальный человек. На протяжении многих лет она издавала газету, которая являлась достаточно «зубастой» по меркам районного масштаба. В том числе она позволяла себе критиковать районную власть и нажила тем самым много врагов», — написал он в Facebook в четверг, 8 июня.

Журналист напомнил, что Марину Вострову уволили после выборов в Госдуму в 2016 году, однако позже суд признал это решение незаконным, и она была восстановлена в должности редактора.

По мнению Евгения Малышева, после этого давление на Марину Вострову, которая также является депутатом собрания представителей Никольского района, не прекратилось.

«Информация, которую мне удалось собрать [...], говорит о том, что по аналогичным схемам работает большинство районных редакций. А значит можно в принципе сажать за мошенничество многих районных редакторов. Однако наша свободолюбивая власть, видимо, решила посадить самую смелую. Или окончательно выбить ее из колеи», — отметил заместитель главного редактора «Улицы Московской».

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Он напомнил, что мошеннические действия Марины Востровой, по версии следствия, заключаются в составлении фиктивных документов об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря.

«Однако необходимо помнить, что редакция являлась автономным учреждением, которое исполняло заказ государственной власти. […] Есть сырая версия, будто денег на корректора и секретаря не хватало вовсе, поэтому она сама и работала за них на полставки. По сути, уголовное дело возбудили за то, что она исполняла свои должностные обязанности и выпускала достойную газету районного уровня», — уточнил Евгений Малышев.

Журналист также усомнился в весомости в данном случае составляющих, на которых формируется состав преступления.

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«Первая — ущерб. Кому нанесен ущерб, неясно, поскольку государственный заказ выполнялся, все номера и объемы выпущены. Вторая составляющая — кто является потерпевшим? Таковым называет себя департамент информационной политики и СМИ Пензенской области. Однако за что и почему он «потерпел», тоже неясно — газета сделана, заказ его исполнен. […] Наконец, третья составляющая — преступный умысел. [Марине] Востровой могут вменить злоупотребление служебным положением. Но у нее, видимо, был только один умысел. Он заключался в том, чтобы сделать достойную газету», — пояснил он.

Евгений Малышев отметил, что следит за судьбой Марины Востровой и призвал представителей СМИ последовать его примеру.

«У Марины Востровой двое детей, больная мать. На месте правительства Пензенской области мне было бы стыдно», — добавил он.