Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, который отмечается в среду, 2 августа.

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«Ваша служба всегда была и остается делом отважных, мужественных, стойких людей, истинных патриотов Отчизны. В народной памяти навсегда сохранятся бессмертные подвиги «крылатых пехотинцев», совершенные в суровые годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, в горячих точках, там, где были нужны ваш героизм, ратные навыки и умения, богатый опыт», — отметил глава региона.

По его словам, в мирное время многие десантники ведут активную работу по воспитанию достойного молодого поколения, а также популяризации службы в рядах Вооруженных сил России.

«Радует, что ваш пример увлекает тысячи мальчишек, будущих защитников Отечества. Ведь именно молодежи предстоит крепить оборонное могущество Родины, с честью отстаивать ее государственные интересы. Желаю ветеранам ВДВ, всем воинам-десантникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.