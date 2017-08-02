14:20:51 Среда, 2 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ВДВ

09:00 | 02.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ, который отмечается в среду, 2 августа.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем ВДВ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ваша служба всегда была и остается делом отважных, мужественных, стойких людей, истинных патриотов Отчизны. В народной памяти навсегда сохранятся бессмертные подвиги «крылатых пехотинцев», совершенные в суровые годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, в горячих точках, там, где были нужны ваш героизм, ратные навыки и умения, богатый опыт», — отметил глава региона.

По его словам, в мирное время многие десантники ведут активную работу по воспитанию достойного молодого поколения, а также популяризации службы в рядах Вооруженных сил России.

«Радует, что ваш пример увлекает тысячи мальчишек, будущих защитников Отечества. Ведь именно молодежи предстоит крепить оборонное могущество Родины, с честью отстаивать ее государственные интересы. Желаю ветеранам ВДВ, всем воинам-десантникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдут соревнования, посвященные Дню физкультурника В Пензе задержали нетрезвого мужчину, ломившегося в чужую квартиру с топором
Анастасия Фесикова и Роман Ларин участвуют в Кубке мира по плаванию в Москве Благоустраивать дворы в Октябрьском районе Пензы будет «Дорожное строительство»
В Пензе выясняют причины смерти женщины, найденной мертвой в доме на проспекте Победы В Пензенской области намолочено почти 3 тыс. тонн зерна
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама